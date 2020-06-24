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В Україну доставили найбільшу гумдопомогу з Китаю для протидії COVID-19

Новини » Коронавірус     24.06.2020 - 15:03
В Україну доставили найбільшу гумдопомогу з Китаю для протидії COVID-19
Фото: літак (president.gov.ua)

МОЗ розподілить вантаж між лікарнями, обласними і міськадміністраціями 

В Україну доставили найбільший гуманітарний вантаж з Китаю для протидії поширенню COVID-19. Вранці 24 червня до Києва з Пекіну прибув літак Збройних сил України з вантажем, наданим китайськими партнерами.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що до Києва прибули понад 1 млн захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, екрани і рукавички, інфрачервоні термометри, тестові системи для виявлення COVID-19, дезінфектанти і антисептики.

"За рекомендаціями донорів, вантаж буде адресно розподілено Міністерством охорони здоров'я серед ЦОВВ, державних лікарень Києва та регіонів, низки обласних і міських держадміністрацій, університетів, організацій, зокрема Товариства Червоного Хреста, ТПП, Спілки журналістів", - вказано у повідомленні.

Крім того, в Україну доставили і десять апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, раніше глава Кабміну Денис Шмигаль заявив про наближення України до нової хвилі COVID-19.

Як писало РБК-Україна, уряд перевірив, як ОДА виконують рішення Кабміну щодо запобігання поширенню COVID-19, і за результатами перевірки склав рейтинг обладміністрацій.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України КитайГуманітарна допомогаКоронавірус
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