RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україну найближчими тижнями очікує пік епідемії COVID, - Радуцький

Автор: Юлія Струк

Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україну найближчими тижнями очікує пік епідемії COVID-19. Такі прогнози Національної академії наук та Міністерства охорони здоров'я.

Про це Радуцький написав у своєму Facebook.

"Київська школа економіки прогнозує, що наступного тижня більше половини регіонів країни потраплять до "червоної" зони. Вчені Національної академії наук прогнозують пік третьої хвилі на перші тижні квітня, МОЗ - на середину наступного місяця. Тож найближчими тижнями нас очікує пік епідемії", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, показник госпіталізації хворих з коронавірусом у нормі тільки в чотирьох областях. Це Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська.

Так, вчора показник госпіталізації був у нормі в шести областях.

Крім того, "червона зона" карантину розширилася на ще дві області - Черкаську і Миколаївську.

Як писало РБК-Україна, сьогодні Міністерство охорони здоров'я України підтвердило 18 132 нових COVID-випадку в країні. Це найбільший показник з початку епідемії в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КоронавірусЕпідемія
Читайте також
Степанов вимагає від лікарень УЗ приймати пацієнтів з COVID у Києві
В Україні від COVID помирає кожен десятий пацієнт старше 70 років
Прогноз погоди