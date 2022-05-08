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Українці зібрали 300 млн гривень на армію через "Дію", - Мінцифри

Фото: українці пожертвували 300 мільйонів гривень на ЗСУ через "Дію" (diia.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

З початку війни РФ проти України близько 280 тисяч українців відправили кошти на потреби ЗСУ за допомогою цифрового порталу "Дія". Загальна сума пожертв сягає 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації.

"Завдяки вашим донатам фонд "Повернись живим" забезпечує всі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, комплектами для розмінування та іншою високоточною технікою", - розповіли у міністерстві.

В Мінцифри також нагадали про те, як можна пожертвувати кошти на армію. Для цього потрібно у "Дії" зайти в застосунок на головному екрані , натиснути "Допомогти армії" й ввести суму внеску та реквізити картки.

Нагадаємо, що пожертвувати кошти на допомогу ЗСУ можна за допомогою криптовалюти.

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