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Як і де українці зможуть пройти вакцинацію від COVID-19

Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

На першому етапі вакцинації щеплення від коронавірусу будуть проводити тільки мобільні бригади. Першими у черзі на отримання вакцини будуть медики, які надають допомогу COVID-хворим, і співробітникам екстреної медичної допомоги.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавіруса".

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Також в рамках першого етапу проведуть вакцинацію працівникам і людям, які проживають у інтернатах та будинках для людей похилого віку, а також військовим з ООС. Всього щеплення отримають майже 370 тисяч осіб.

Вакцинація людей буде проводитися на місцях їх роботи мобільними бригадами. У бригад буде поіменний список тих, хто погодився на вакцинацію і кого в який день прищеплювати. Формуванням таких списків буде займатися керівництво лікарень, координатори та обладміністрації.

Починаючи з другого етапу вакцинація розпочнеться на базі пунктів щеплень при поліклініках і лікарнях. Таких пунктів в Україні має бути 4,3 тисячі. Мобільні бригади будуть їздити до тих, у кого немає можливості відвідати амбулаторію.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко впевнений, що в Україні з другого етапу можуть робити по 5 мільйонів щеплень в місяць. При цьому темпи вакцинації можуть наростити і до 10 млн щеплень в місяць, якщо буде достатньо вакцини.

З 1 березня охочі зробити щеплення зможуть записатися на вакцинацію через сімейного лікаря на спеціальному інформаційному порталі COVID-19 або через "гарячу лінію" 0-800-60-20-19.

Якщо з якихось причин, наприклад, через хворобу, людина пропустить свою чергу вакцинації, він зможе отримати укол пізніше.

"У нас всі бажаючі зможуть провакцинуватися за державний рахунок до кінця цього року. Це заяву міністра охорони здоров'я. Свою чергу в списку така людина втратить і йому доведеться знову записатися в чергу", - пояснив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Нагадаємо, раніше в Моз повідомили, що Україна навряд чи отримає вакцину від COVID Pfizer на цьому тижні.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що китайська COVID-вакцина Sinovac буде в Україні протягом наступного місяця.

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