Українці різко покращили оцінку ситуації з коронавірусом

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Число оптимістів вдвічі перевищує кількість песимістів

У середині травня 2020 року 35% українців вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні на сьогодні покращується. Стільки ж (36%) вважають, що вона не змінюється, і 17% - бачать погіршення ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як відзначають соціологи, за останні два тижні кількість тих, хто говорить про погіршення ситуації з коронавірусом, зменшилася майже втричі (з 44% до 17%).

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Нагадаємо, за прогнозом вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського, початок спаду пандемії коронавіруса в Україні може відбутися в третій декаді травня 2020 року.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, українці бояться кризи вдвічі більше, ніж коронавірусу. У квітні 2020 року 54% українців більше побоюються економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу. У той же час 26% респондентів більше побоюються епідемії коронавіруса в Україні, а 13% не бояться ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців.

Автор: Олександр Білоус