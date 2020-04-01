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Українці розділилися у питанні про надзвичайний стан через коронавірус

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 12:14
Українці розділилися у питанні про надзвичайний стан через коронавірус
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Половина громадян підтримують введення режиму НС, половина - проти

З питання про можливе введення надзвичайного стану в Україні через епідемію коронавірусу думки українців розділилися практично порівну: 49% - підтримали б таку ініціативу, 43% - ні, а 8 не змогли відповісти. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому, 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні, 71% - не заперечують проти можливого обмеження в'їзду і виїзду в окремі міста і області, 65% - можливого обмеження руху транспортних засобів та їх огляду, 58% - можливого оголошення комендантської години в містах.

У той же час, стосовно можливого надання державі права примусово вилучати майно у юридичних і фізичних осіб в умовах надзвичайного стану абсолютна більшість (80%) проти таких заходів. Тільки 14% - підтримують.

Українці розділилися у питанні про надзвичайний стан через коронавірус

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020), II хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, станом на кінець березня 69% українців відчули негативні наслідки епідемії коронавірусу, зокрема, 60% зазначили фінансові втрати.

Нагадаємо, за даними опитування Info Sapiens, серед українців, хто працював до карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу, лише 46% за березень отримають заробіток в повному обсязі, 34% - у меншому обсязі, ніж очікувалося, а 10% втратили роботу через карантин.

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