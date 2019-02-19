Українці назвали винних у резонансних вбивствах громадських активістів

У нападах на активістів протягом останнього року винні представники

Украинцы считают виновными в резонансных нападениях и убийствах гражданских активистов, произошедших в течение 2018 года, представителей центральной и местной власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, 31% респондентов считают виновными руководство государства и правоохранительных органов, которые не смогли защитить активистов, несмотря на предупреждения, 25% граждан убеждены, что виноваты коррупционеры, против чьих преступлений в своих городах боролись активисты.

Еще 14% опрошенных сказали, что виновата Россия, которой выгодно расшатать ситуацию в Украине.

Некоторая часть граждан (6%) склонны винить самих активистов, преимущественно на Востоке (12%) и Юге (11%).

dif.org.ua

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий среди 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в декабре 2018 года в акциях социального протеста были готовы участвовать 44% взрослых жителей Украины. По данным КМИС, уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года.

Наибольшее количество людей готовы прибегнуть к таким формам социального протеста как участие в избирательной кампании (32%), сбор подписей под коллективными воззваниями (16%), санкционированные митинги и демонстрации (11%).