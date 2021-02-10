Українці назвали прийнятну вартість вакцини від COVID-19

На початку 2021 року відносна більшість українців у разі прийняття рішення вакцинуватися хотіли б безкоштовного щеплення (44%). Кожен четвертий опитаний (25%) не визначився з ціною.

Серед озвучених сум прийнятної ціни вакцинації найчастіше (у 10% випадків) називався інтервал у межах 300-500 грн. Менші суми вважають прийнятними 13% опитаних: 6% - до 100 грн і 7% - до 300 грн. Більше готові заплатити 9% опитаних: 5% - до 1000 грн, 3% - до 1500 грн і 1% - понад 1500 грн.

За даними опитування, більше половини українців (57%) не погодилися б вакцинуватися від COVID-19, навіть якщо б це можна було зробити безкоштовно, тоді як погодилися б удвічі менше число жителів країни (29%). Ще 14% опитаних не визначились у цьому питанні.

Готовність вакцинуватися залежить від різних факторів: ціни, ефективності вакцини, країни і компанії виробника. Визначальним критерієм вибору вакцини є її підтверджена ефективність (52%). Далі з великим відривом слідують країна (12%) і компанія-виробник (8%).

Ціна вакцини має першочергове значення лише для 2% опитаних. Для 15% жителів країни ні один критерій вибору вакцини не є визначальним, а 11% - не визначилися.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період з 20 січня по 1 лютого 2021 року серед 1802 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині січня 2021 року, лише 43% українців готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку 2021 року дві третини населення України (67%) тією чи іншою мірою не довіряють офіційній статистиці про кількість заражених COVID-19. Довіряють лише 19% респондентів.