Українці назвали головні страхи від епідемії коронавірусу

Фото: перевірка температури (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни бояться як самої хвороби, так і економічних наслідків

Українці бояться як зараження коронавірусом, так і фінансових втрат, і лише 7% не бояться наслідків епідемії. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens, проведеного наприкінці березня 2020 року.

За даними опитування, зараження коронавірусом (ускладнень, смертей) бояться 43% респондентів, зменшення регулярного доходу - 34% опитаних, ненадання належної медичної допомоги - 33% респондентів, повної втрати доходу - 29%, втрати роботи - 23%, збитків (наприклад, здавання квитків) - 10%.

Крім того, 26% респондентів вказали на можливе відвернення уваги громадськості від прийняття владою неправильних законів, рішень, 17% - неправильні дії влади, зловживання (наприклад, штрафи).

Опитування компанії Info Sapiens проводилося 25-29 березня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 809 респондентів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, станом на кінець березня 69% українців відчули негативні наслідки епідемії коронавірусу, зокрема, 60% зазначили фінансові втрати.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість мешканців міст (88%) турбує поширення коронавірусу в Україні, з них 35% дуже сильно турбує. Згідно з опитуванням, ті, кого поширення вірусу не турбує, складають лише 6% населення.