ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці назвали головні страхи від епідемії коронавірусу

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 14:27
Українці назвали головні страхи від епідемії коронавірусу
Фото: перевірка температури (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни бояться як самої хвороби, так і економічних наслідків

Українці бояться як зараження коронавірусом, так і фінансових втрат, і лише 7% не бояться наслідків епідемії. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens, проведеного наприкінці березня 2020 року.

За даними опитування, зараження коронавірусом (ускладнень, смертей) бояться 43% респондентів, зменшення регулярного доходу - 34% опитаних, ненадання належної медичної допомоги - 33% респондентів, повної втрати доходу - 29%, втрати роботи - 23%, збитків (наприклад, здавання квитків) - 10%.

Крім того, 26% респондентів вказали на можливе відвернення уваги громадськості від прийняття владою неправильних законів, рішень, 17% - неправильні дії влади, зловживання (наприклад, штрафи).

Українці назвали головні страхи від епідемії коронавірусу

Опитування компанії Info Sapiens проводилося 25-29 березня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 809 респондентів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, станом на кінець березня 69% українців відчули негативні наслідки епідемії коронавірусу, зокрема, 60% зазначили фінансові втрати.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість мешканців міст (88%) турбує поширення коронавірусу в Україні, з них 35% дуже сильно турбує. Згідно з опитуванням, ті, кого поширення вірусу не турбує, складають лише 6% населення.

Третина українців у Польщі втратили або обмежили роботу через коронавірус Більшість українців вже зазнали фінансових збитків через коронавірус
Новини України опросКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся