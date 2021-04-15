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Українці назвали головну причину, яка не дає перемогти COVID, - опитування

Автор: Даша Харченко

Майже половина українців вважає головною причиною зростання захворюваності на коронавірус у березні 2021 року недотримання карантину. За це проголосували 46% респондентів.

Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг" 24-28 березня.

Так, 32% опитаних вважають, що на ріст захворюваності має вплив сезонне зростання простудних захворювань, 28% переконані у неефективності дій влади і 17% вважають причиною виникнення нових штамів коронавірусу.

Водночас 30% опитаних вважають, що президент і МОЗ ефективно реагують на загрозу коронавірусу.

18% вважають ефективним реагування Кабінету міністрів і Верховної Ради, понад 60% - неефективним.

Близько 30% опитаних вважають, що державні кошти цього року слід в першу чергу спрямувати на боротьбу з коронавірусом та збільшення соціальних виплат, пенсій.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що Україна готова до впровадження паспортів вакцинації від COVID-19. За його словами, COVID-паспорт можуть інтегрувати в мобільний застосунок "Дія".

Раніше повідомлялось, що результати секвенування коронавірусу показують, що на території України вже практично не залишилося так званого "уханського" штаму коронавірусу. Тобто зараз в Україні переважають "британський" і "південноафриканський" штами коронавірусу.

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