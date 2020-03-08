Українці перебували в літаку з хворою коронавірусом громадянкою Молдови

Влада Молдови помістили під двотижневий карантин 45 пасажирів рейсу Мілан-Кишинів, які перебували в безпосередній близькості з інфікованої коронавірусом жінкою, серед них є громадяни України. Про це повідомляє Newsmaker.

Повідомляється, що 45 осіб, які перебувають у зоні високого ризику інфікування, повинні перебувати протягом 14 днів під домашнім карантином. При цьому їм обмежать виїзд за межі Молдови.

Також у Моз Молдови відзначили, що стан жінки, у якої був виявлений коронавірус, стабільно важкий. Жінка ще 29 лютого звернулася в Італії до лікарні з високою температурою. 4 березня її стан погіршився.

"Через кілька днів вона, незважаючи на поганий стан здоров'я, покинула лікарню і взяла квиток на літак в Молдову. При цьому жінка не повідомила про свій стан ні прикордонників, ні бортпровідникам", - повідомив міністр охорони здоров'я Молдови Віоріка Думбрэвяну.

Також вона зазначила, що з 7 березня при в'їзді в Молдові епідеміологічні карти доведеться заповнювати не тільки громадянам, де зафіксовані масові випадки коронавіруса, але і з тих країн, де є окремі випадки поширення.

Нагадаємо, 7 березня у Молдові зафіксували перший випадок коронавіруса. З аеропорту хвору госпіталізували 48-річну жінку, яка прилетіла рейсом з Італії.

Також РБК-Україна писало, що в Україні зафіксовано один випадок коронавіруса. При цьому, станом на ранок 8 березня, були перевірені всі 20 зразків - 6 з підозрою і 14 контактували, на наявність коронавіруса. Жоден випадок не підтвердився.