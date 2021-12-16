RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію. Книжкові сайти "впали"

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 16 грудня, вакциновані від коронавірусу українці почали отримувати тисячу гривень на свої карти "єПідтримка". Оскільки витратити ці кошти можна, зокрема, на купівлю книжок, то книжкові онлайн-магазини не витримали ажіотажу та "впали".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Сьогодні 1000 гривень почали отримувати українці, які отримали карти у Альфа-Банку та Монобанку. Буквально через кілька годин після початку виплат в Україні перестали працювати сайти популярних книжкових магазинів, таких як "Книгарня Є", "Книжковий клуб" та Yakaboo.

Куди ще можна витратити тисячу за вакцинацію:

  • абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
  • квиток в кінотеатр або театр;
  • похід в музей;
  • квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення.

З 1 січня громадяни віком від 60 років зможуть витратити цю виплату на купівлю ліків.

Коли решта вакцинованих отримають виплату

Всі вакциновані українці зможуть подати заявку на отримання 1000 гривень вже з 19-го грудня. Перед тим, як подати заявку в "Дії" потрібно отримати картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів.

В яких банках можна оформити картку:

  • Monobank;
  • Альфа-банк;
  • А-Банк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк.

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало інструкцію подачі заявки на отримання 1000 гривень за вакцинацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
вакцинация от коронавирусаКоронавірусВакцинаціяДія