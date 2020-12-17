Українці дали оцінку діям влади по боротьбі з COVID-19

У середині грудня 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 36% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 60% - незадоволені.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Діяльністю Міністерства охорони здоров'я у боротьбі з епідемією задоволені 29%, незадоволені - 67%. Роботою Міністерства внутрішніх справ задоволені 28%, незадоволені - 61%, важко оцінити - 12%.

Найбільше серед органів центральної влади опитані незадоволені роботою Кабінету міністрів (71%) та Верховної ради (77%).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 12-14 грудня 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більше половини українців (56%) підтримують рішення уряду запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Виступають проти 41% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2020 року українці висловлюють недовіру до всіх політиків. Декілька частіше висловлюється довіра президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 43%, однак не довіряють - 54%).