Українців тестують на COVID на 36% менше ніж в середині грудня

В Україні з грудня, після чи не щоденних листопадових "антирекордів", почалося зниження офіційних хворих на COVID-19, так і проведених тестів. У порівнянні з серединою грудня щотижнева кількість проведених ПЛР-тестів скоротилося на 36%.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ про хворих COVID-19".

Так, на тижні з 14 по 20 грудня українські лабораторії провели 250,4 тисячі ПЛР-тестів. На тижні з 21 по 27 грудня - майже 204 тисячі. А тижнем пізніше - з 28 грудня по 3 січня - було зроблено 174,5 тисячі досліджень. З 4 по 10 січня провели 160,9 тисячі тестів.

Динаміка виявлення нових хворих приблизно так само скорочувалася. З 14 по 20 грудня підтвердили близько 70,3 тисячі нових хворих. Наступного тижня - майже 59,4 тисячі. З 28 грудня по 3 січня зафіксували 47,8 тисячі. І з 4 по 10 січня - приблизно 41,1 тисячі. У порівнянні з серединою грудня - мінус 41,5%.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вчора повідомляв, що в Україні лише в чотирьох областях залишилися незавершеними тести на коронавірус.

Як повідомляло РБК-Україна, в країні за минулу добу коронавірус підтвердили ще 5116 осіб. Найбільше випадків в Києві та Полтавській області.