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Українців серед жертв теракту у Відні немає, - посол

Відень, Вівторок 03 листопада 2020 16:03
Українців серед жертв теракту у Відні немає, - посол
Фото: поліція Австрії (twitter.com gulftoday)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті нічного теракту в столиці Австрії загинули 5 людей. Серед жертв теракту у Відні українських громадян немає.

Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Twitter.

Також український посол розповів, що правоохоронці ліквідували одного терориста.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада у Відні група терористів влаштувала стрілянину поблизу синагоги. Також терористи атакували ще ряд об'єктів в австрійській столиці. За останніми даними, постраждали понад 20 людей, також є загиблі.

Як писало РБК-Україна, канцлер Австрії Себастьян Курц назвав серію атак у Відні "жахливим терактом", а також повідомив про ліквідацію одного з терористів.

Крім того, правоохоронці затримали одного з підозрюваних у скоєнні теракту у Відні. Місцеві ЗМІ пишуть, що затриманий є відомим ісламістом.

Також РБК-Україна писало, що після теракту у Відні, австрійська влада вирішила закрити всі синагоги на території країни.

Додамо, через теракт у Відні в Австрії оголосили триденну жалобу.

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