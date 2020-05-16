Українців просять не купувати квитки на літаки: нікуди не полетять!

Авіаперельоти в Україні почнуть відновлювати вже з 23 травня. До 1 червня на український простір повернуться вже три авіакомпанії - Wizz Аіг, Czech Airlines і Lufthansa. Але експерти кажуть, квитки купувати поки не потрібно поспішати.

Про це розповіла Styler Леся Самаріна, адвокат, керівник Дніпропетровського офісу юридичної фірми "Ільяшев і Партнери".

"Якщо кордони будуть все ще закриті, то рейс, звичайно ж, буде скасовано. Відповідно до "Правил повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу", авіаперевізники вправі скасувати рейси з пропозицією альтернативи пасажирам або повернення грошей за квиток. Якщо пасажира не влаштовує запропонований авіакомпанією рейс на більш пізню дату, він має право вимагати повернення коштів", - сказала експерт.

Юрист каже, що авіакомпанія не має права відмовити пасажиру у поверненні грошей за квиток. Але при цьому кожна компанія може встановлювати свій порядок повернення коштів, а в деяких випадках гроші за квиток все ж не повернуть.

"Багато авіакомпаній вже змінили правила обміну та повернення квитків - скасовують штрафи, застосовують ваучери, а також пропонують певні умови повернення квитків або перебронювання. Однак слід пам'ятати, що авіакомпанія має право відмовити в поверненні коштів, якщо квиток був куплений за спеціальним "незворотним тарифом", - резюмувала Самаріна.

Відзначимо, що раніше Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури України, розповів, коли українцям будуть доступні авіаперельоти, як внутрішні, так і міжнародні.