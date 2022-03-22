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Українців попередили про загрозу мінувань окупантами

Фото: українців попередили про загрозу мінувань (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти під час відходу можуть мінувати території та населені пункти. Громадян України попередили про можливу небезпеку та закликали бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони.

"Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у містах окупанти можуть поширювати заміновані предмети, що становлять якусь цінність - мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Крім того, зафіксовані випадки мінування тіл загиблих та розкладання "розтяжок" у лісах та селах.

В Управлінні державної охорони пояснили, що робити у разі виявлення небезпечного предмета:

  • в жодному разі не чіпайте його;
  • негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102);
  • попередьте перехожих про можливу небезпеку;
  • відійдіть якомога далі від підозрілого предмету;
  • дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Бровари Київської області, а один зі снарядів пошкодив завод.

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