Українців попередили про загрозу мінувань окупантами
Російські окупанти під час відходу можуть мінувати території та населені пункти. Громадян України попередили про можливу небезпеку та закликали бути обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони.
"Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у містах окупанти можуть поширювати заміновані предмети, що становлять якусь цінність - мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Крім того, зафіксовані випадки мінування тіл загиблих та розкладання "розтяжок" у лісах та селах.
В Управлінні державної охорони пояснили, що робити у разі виявлення небезпечного предмета:
- в жодному разі не чіпайте його;
- негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102);
- попередьте перехожих про можливу небезпеку;
- відійдіть якомога далі від підозрілого предмету;
- дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Бровари Київської області, а один зі снарядів пошкодив завод.
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