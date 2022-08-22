Українців попередили про грозу: де чекати негоди

На Закарпатті та Прикарпатті погіршиться погода у понеділок, 22 серпня. Жителів попереджають про наближення грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
До кінця цієї доби на Закарпатті та Прикарпатті прогнозується гроза і значний дощ, а в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.
ДСНС попереджає про I рівень небезпечності (жовтий).
Нагадаємо, 23 серпня в Україні прогнозується невелика хмарність і без опадів. При цьому на заході очікуються короткочасні дощі та грози.
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