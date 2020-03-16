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Українцям, які повертаються з Австрії, рекомендують пройти тест на коронавірус

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 02:21
Українцям, які повертаються з Австрії, рекомендують пройти тест на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Туристи повертаються з вказаних районів з вірусом

Громадянам України, які останнім часом відвідували автстрійський курорт Ischgl у Тіролі а також у Санкт-Антоні, рекомендують пройти тест на коронавірус і обмежити своє спілкування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України в Австрії Олександра Щербу.

У вказаних регіонах Австріх спостерігаються численні випадки розповсюдження коронавірусу.

"Шановні туристи! Якщо протягом останніх тижнів ви відпочивали на популярному австрійському курорті Ischgl у Тіролі, дуже прошу пройти тест і обмежити спілкування. Багато відпочиваючих саме з цього місця повертаються у свої країни з вірусом. Санкт-Антон також заторкнутий", - написав посол.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на COVID-19 123 евакуйованим з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено.

Нагдаємо, через коронавірус в Україні було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців на два тижні. Обмеження почали діяти в 00:00 16 березня.

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