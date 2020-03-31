Українцям з коронавірусом дозволили виходити в аптеки і магазини

Українцям з підтвердженим коронавірусом дозволили у невідкладних випадках виходити в аптеки і магазини. Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Зокрема, уряд вніс зміни, згідно з якими під категорію осіб, які потребують самоізоляції, потрапляють хворі на коронавірус та контактні особи заражених COVID-19. При цьому лікар самостійно визначає термін самоізоляції таких людей

"Особи, які потребують самоізоляції, зобов'язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають, відвідування громадських місць. Дозволяється відвідування у невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та установ охорони здоров'я при використанні засобів індивідуального захисту та дотримання відстані не менше 1,5 метра", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Івано-Франківськ обмежують в'їзд через COVID-19.

Крім того, у Кабміні нагадали про заборону перебоїв з електропостачанням на час карантину.