Українцям більше не треба COVID-тест на кордоні. Обмеження зняли й на КПВВ

У зв'язку з ослабленням карантину в Україні при поверненні до країни більше не потрібно мати при собі негативний тест на коронавірус. Обмеження зняли й для тих, хто виїжджає на підконтрольну територію через КПВВ на Донбасі та адміністративному кордоні з Кримом.

"При "зеленому" рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодний для громадян України або іноземців з посвідкою на проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ", - йдеться в повідомленні.

У той же час іншим іноземцям обов'язково треба мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19 і негативний ПЛР-тест (зробити не раніше, ніж за 72 години до в'їзду) або негативний експрес-тест (не раніше ніж за 72 години), або підтвердження повного курсу вакцинації препаратами зі списку ВООЗ.

При цьому міністерство зазначає, що якщо Україна вийде з "зеленої" зони, то українцям та іноземцям з посвідкою на проживання знову потрібно буде мати негативний тест або підтвердження вакцинації.

При відсутності таких документів або довідок треба пройти самоізоляцію за допомогою програми "Вдома" або обсервацію в разі відмови або неможливості скористатися цим додатком.

Перетин КПВВ на Донбасі та адмінкордоні з Кримом для громадян України буде безперешкодним за наявності документа про вакцинацію. При відсутності щеплень треба пройти самоізоляцію, яку можна припинити за результатами експрес-тесту прямо на КПВВ.