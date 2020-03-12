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На українському кордоні не закрито жодного КПВВ через коронавірус

Новини » Політика     12.03.2020 - 16:55
На українському кордоні не закрито жодного КПВВ через коронавірус
Фото: КПВВ на Донбасі (kmu.gov.ua)

До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів

Станом на зараз в Україні всі пункти пропуску через український кордон працюють в штатному режимі, які мали бути закриті у зв'язку з карантином через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як зазначається, найближчим часом Кабінет міністрів обмежить кількість діючих пунктів пропуску.

"На виконання рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 10 березня, найближчим часом Кабінет міністрів України обмежить кількість діючих пунктів пропуску. Скорочення пунктів пропуску обумовлено необхідністю посилення епідеміологічного контролю", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що до закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, проте остаточний список уточнюється.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів ввів карантин в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

При цьому зазначалося, що буде закрита більша частина КПВВ. З 219 лишиться лише 49.

Крім того, 7 березня на КПВВ на Донбасі було введено обмежувальні заходи у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу в Україні.

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