Українському політв'язню в РФ погрожують зґвалтуванням, - Денісова

Українському політв'язню Володимиру Якименко адміністрація російської в'язниці загрожує зґвалтуванням. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова Facebook.

За її словами, загрози пов'язані з тим, що Якименко неодноразово звертався до українського омбудсмена і представникам дипломатичних установ України, після чого здійснювалися перевірки колонії "ФКУ ІК 4 УФСІН Росії по Саратовської області", де міститься українських політв'язень.

"Громадянина України, якого незаконно утримують в "ФКУ ІК 4 УФСІН Росії по Саратовської області" планують перевести в тюремну лікарню "ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСІН Росії по Саратовської області", нібито для лікування. Разом з тим, адміністрація виправної колонії загрожує Володимиру, що в цій лікарні його зґвалтують", - повідомила Денисова.

Також український омбудсмен зазначила, що незважаючи на вимоги провести медичне обстеження і надати необхідне лікування Якименко, він досі не оглянутий лікарями. При цьому уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова майже три місяці не реагує на звернення Денисової.

"Через це знову звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової негайно вжити заходів, щоб не допустити заподіяння шкоди фізичному і психічному здоров'ю Володимира Якименка, а також сприяти у забезпеченні безпеки і надання належної медичної допомоги незаконно засудженому громадянину України", - написала Денисова

Раніше РБК-Україна писало, що Денисова звернулася до РФ з вимогою надати інформацію про місцезнаходження українського політв'язня Галини Довгополої. Як зазначила український омбудсмен, інформація про місцезнаходження Довгополої відсутня з початку лютого.

Також повідомлялося, що в Російській Федерації і окупованому Криму в даний час незаконно утримуються вже 116 українських політв'язнів.