В українському офісі ВООЗ прокоментували ситуацію з вакциною AstraZeneca

Всесвітня організація охорони здоров'я і профільний регулятор Євросоюзу - Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) - рекомендують продовжити використання вакцини AstraZeneca. Раніше країни відкладали вакцинацію даним препаратом через нібито ризик утворення тромбів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Взяли паузу: чому в світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні".

"На цей час, базуючись на даних, які на сьогодні розглянуло EMA, переваги вакцини AstraZeneca в запобіганні госпіталізації та смерті через COVID-19 перевищують ризики побічних ефектів", - сказав глава бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Він додав, що поки в ВООЗ не знайшли доказів, що вакцина AstraZeneca може викликати тромбоз. Хоча деякі аспекти вимагають більш ретельної оцінки. Серед них вік пацієнтів, клінічні особливості і тяжкість станів.