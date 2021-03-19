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В українському офісі ВООЗ прокоментували ситуацію з вакциною AstraZeneca

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 08:32
В українському офісі ВООЗ прокоментували ситуацію з вакциною AstraZeneca Фото: Ярно Хабіхт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

Всесвітня організація охорони здоров'я і профільний регулятор Євросоюзу - Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) - рекомендують продовжити використання вакцини AstraZeneca. Раніше країни відкладали вакцинацію даним препаратом через нібито ризик утворення тромбів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Взяли паузу: чому в світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні".

"На цей час, базуючись на даних, які на сьогодні розглянуло EMA, переваги вакцини AstraZeneca в запобіганні госпіталізації та смерті через COVID-19 перевищують ризики побічних ефектів", - сказав глава бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Він додав, що поки в ВООЗ не знайшли доказів, що вакцина AstraZeneca може викликати тромбоз. Хоча деякі аспекти вимагають більш ретельної оцінки. Серед них вік пацієнтів, клінічні особливості і тяжкість станів.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів ряд країн Європи зупинили вакцинацію AstraZeneca у зв'язку з випадками тромбозу у пацієнтів, які були вакциновані цим препаратом. Серед цих країн Данія, Швеція, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Норвегія, Ісландія, Нідерланди.

Вчора європейський регулятор заявив, що не виявив зв'язку між освітою тромбозу і вакциною AstraZeneca і схвалив подальше застосування препарату.

Також РБК-Україна писало, що в ЄС масово відновлюють використання вакцини AstraZeneca.

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Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні