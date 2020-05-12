В українського політв'язня в РФ підозра на коронавірус, - Денісова

В українського політв'язня Сергія Бугайчука, який міститься в Російській Федерації, з'явилися симптоми коронавіруса COVID-19. Про український омбудсмен повідомила Людмила Денісова Facebook.

За її словами, істотне погіршення стану здоров'я Бугайчука сталося після етапування його з Брянського СІЗО в Москву. Зараз у нього сухий кашель, підвищена температура, сильний головний біль і біль у суглобах.

"По прибуттю в московську тюрму його помістили на 14-денний карантин, який пізніше продовжили до 21 дня, адже російські лікарі повідомили, що він контактував з особою, у якої діагностували коронавирусную інфекцію COVID-19", - написала Денісова.

Також вона зазначила, що на даний момент адміністрація московського СІЗО не провели жодного аналізу на коронавірус українському політв'язню, а також не забезпечила його засобами захисту і дезінфектором.

"Керівництво пенітенціарної установи країни-окупанта свідомо порушує права громадянина України, передбачені пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН та статтею 17 Федерального закону № 103-ФЗ "ПРО утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів", - повідомила вона

У зв'язку з цим Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяні Москальковой з вимогами надати Бугайчуку належну медичну допомогу.

Фото: Сергій Бугайчук (facebook.com/denisovaombudsman)

Раніше РБК-Україна писало, що в пенітенціарних установах України COVID-19 офіційно підтверджений у 3 в'язнів і 12 чоловік персоналу. При цьому на думку Денисової, реальні цифри можуть бути значно вище.