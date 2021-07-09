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В українського політв'язня стався мікроінсульт в СІЗО в Росії, - омбудсмен

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П'ятниця 09 липня 2021 09:46
В українського політв'язня стався мікроінсульт в СІЗО в Росії, - омбудсмен Фото: політв'язень Сервет Газієв (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: РБК-Україна

В українського політв’язня, кримського татарина Сервета Газієва стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя. Його незаконно утримують в російському СІЗО в Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

За словами адвоката, лікар швидкої, яку викликали в слідчий ізолятор, це заперечив. Сказав, що політв'язень цілком здоровий та не потребує допомоги.

"Наш співгромадянин також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві та головні болі. Однак звернення до адміністрації СІЗО про надання необхідної медичної допомоги та проведення кваліфікованого лікарського огляду ігноруються!", - наголошує омбудсмен.

Денісова закликала уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькому сприяти наданню політв'язню меддопомоги, а також вимагає госпіталізувати в стаціонар медзакладу Газієва для проведення медобстеження і подальшого лікування.

Також омбудсмен наполягає на обранні іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з взяттям під варту, через критичний стан здоров'я громадянина України.

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