Українського бізнесмена Фукса повторно заарештували в Москві

Українського бізнесмена Павла Фукса, власника компанії "Моссітігрупп" Таганський суд Москви заочно заарештував вдруге. Про це передають росЗМІ.

Наголошується, що в Росії Фукса звинувачують у справі про шахрайство. Про це ТАСС повідомили в понеділок в прес-службі суду. З моменту екстрадиції або затримання на території РФ Фукса укладуть на два місяці.

ЗМІ також пишуть, що 11 жовтня минулого року цей суд вже виносив аналогічне рішення, однак суд скасував постанову про арешт через порушення Кримінально-процесуального кодексу РФ і направив її на новий розгляд до районного суду.

Посилаючись на дані слідства, повідомляється, що Фукс залишив Росію в березні 2019 року, коли йому було обрано підписку про невиїзд, і вилетів у Лондон. Бізнесмену заочно пред'явлено звинувачення за ч. 4 ст. 159 КК РФ ("Шахрайство в особливо великому розмірі"). У січні 2019 року його оголосили у федеральний розшук, 27 вересня - в міжнародний.

Нагадаємо, український бізнесмен і меценат Павло Фукс стверджує, що його обдурили на суму в розмірі 200 тисяч доларів, які він заплатив за те, що йому продали як VIP-квитки на захід інавгурації президента США Дональда Трампа 2016 року.