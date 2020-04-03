Українське виробництво щодня випускатиме до 7 тис. ПЛР-тестів на коронавірус

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З наступного тижня вироблятиметься від 2 до 7 тисяч таких тестів

В Україні замовили виробництво двох мільйонів ПЛР-тестів на коронавірус. Про це сказав Кирило Тимошенко - заступник керівника Офісу президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Тимошенка, виробництво тестів уже розпочато. Щодня лабораторії зможуть отримувати до семи тисяч таких тестів.

"Із наступного тижня щодня ми будемо отримувати від 2 до 7 тисяч таких тестів. Їх випробували, вони працюють і є значно дешевшими за іноземні", - сказав він.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко раніше заявляв, що у пік пандемії коронавірусу Україні вистачить тестів для діагностики захворювання.

Зазначимо, станом на вечір п'ятниці, 3 квітня, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні перевищила 1 тисячу. Лише за останню добу підтверджено 130 випадків захворювання на COVID-19.

Крім того, кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, в Україні збільшилася до 27. За останню добу в країні були підтверджені 4 нові смерті від коронавірусу.