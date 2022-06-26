Український військовий збив російський Ка-52 з "Ігли"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони.

"Наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку, зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі Ка-52. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК "Ігла", і здійснив пуск", - розповів військовий.

За його словами, ракета влучно потрапила у Ка-52, а з підбитої техніки повалив густий дим.