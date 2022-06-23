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Суд сьогодні розгляне першу справу про зґвалтування під час війни

Фото:в Україні сьогодні розглянуть першу справу про зґвалтування під час війни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Солом'янський районний суд Києва сьогодні, 23 червня, проведе попередні слухання у першій справі про зґвалтування жінки під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду.

Ця справа - перша з десятків подібних кримінальних проваджень, які були порушені після повномасштабного вторгнення Росії. Обвинуваченим є 32-річний російський солдат Михайло Романов. Окупант не перебуває під вартою в Україні і буде судимий заочно

Що відомо про справу?

Романов у складі 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії РФ брав участь у бойових діях у Київській області. У березні під час окупації одного з сіл Броварського району він разом з іншим військовим увірвався в будинок мирних жителів.

Російський солдат застрелив господаря будинку, а потім кілька разів зґвалтував його дружину. Обвинувачений погрожував зброєю жінці та її дитині, яка в той момент була в будинку.

Журналісти видання Reuters направили в Міноборони Росії письмовий запит про коментарі. Відомство довго не відповідало на нього, а потім відкинуло звинувачення у військових злочинах. Також ЗМІ заявляє, що не змогло зв'язатися з солдатом.

Нагадаємо, що наприкінці травня генпрокурор України повідомила, що перша справа про зґвалтування під час війни направлена до суду.

Раніше ми розповідали, що в Україні вперше винесли вирок російському окупанту, який вбив мирного жителя. Він отримав довічне ув'язнення.

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Війна Росії проти України