Суд сьогодні розгляне першу справу про зґвалтування під час війни

Ця справа - перша з десятків подібних кримінальних проваджень, які були порушені після повномасштабного вторгнення Росії. Обвинуваченим є 32-річний російський солдат Михайло Романов. Окупант не перебуває під вартою в Україні і буде судимий заочно

Що відомо про справу?

Романов у складі 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії РФ брав участь у бойових діях у Київській області. У березні під час окупації одного з сіл Броварського району він разом з іншим військовим увірвався в будинок мирних жителів.

Російський солдат застрелив господаря будинку, а потім кілька разів зґвалтував його дружину. Обвинувачений погрожував зброєю жінці та її дитині, яка в той момент була в будинку.

Журналісти видання Reuters направили в Міноборони Росії письмовий запит про коментарі. Відомство довго не відповідало на нього, а потім відкинуло звинувачення у військових злочинах. Також ЗМІ заявляє, що не змогло зв'язатися з солдатом.