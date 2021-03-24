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Український посол в Британії щепився COVID-вакциною AstraZeneca

Автор: Андрій Козловський

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко вакцинувався від коронавірусу. Щеплення йому зробили препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Про це Вадим Пристайко повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Приєднався до категорії соціально відповідальних громадян України - отримав щеплення однією з найкращих вакцин у світі - виробництва Оксфордського університету AstraZeneca", - написав дипломат.

Він також зазначив, що вакцинація - єдиний реальний шанс зупинити пандемію.

"Отже, заспокойтеся і продовжуйте вакцинацію!" - закликав посол.

Фото: Вадим Пристайко (twitter.com/VPrystaiko)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс отримала щеплений від коронавірусу вакциною AstraZeneca.

Разом з тим посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом з дружиною вакцинувалися від коронавірусу.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко отримав щеплення від коронавірусу. Ляшко отримав укол COVID-вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Також РБК-Україна писало, що першим українським чиновником, який отримав щеплення від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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