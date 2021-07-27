Український політв’язень в РФ переніс мікроінсульт

За інформацією адвоката ув’язненого, Інвер Бекіров звернувся за допомогою до медсанчастини колонії, де знепритомнів, згодом лікарі діагностували мікроінсульт.

"Попри критичний стан здоров'я ув'язненого, керівництво виправної установи планує перевести 58-річного чоловіка в штрафний ізолятор, через порушення правил внутрішнього розпорядку. Перебування у ШІЗО може закінчитися для Інвера Бекірова найгіршим", - написала омбудсмен.

Відомо, що Інвера Бекірова країна-окупант безпідставно засудила до 18 років позбавлення волі за нібито "участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яку РФ вважає терористичною.

Так, він вже шостий рік перебуває в незаконному ув’язненні.