Український офіс AstraZeneса затягує з реєстрацією вакцини, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що український офіс компанії AstraZeneса затягує з поданням заявки на реєстрацію їх вакцини від COVID-19. Це затримує поставки вакцини в країну.

Він пояснив, що в рамках COVAX в Україну повинен прийти препарат, який виробляє компанія SK BioScience в Південній Кореї за ліцензією AstraZeneса. До кінця другого кварталу в Україні запланована поставка приблизно 1,7 мільйона доз цієї вакцини, уточнив Ляшко. При цьому AstraZeneса передала право подачі заявки на реєстрацію південнокорейської вакцини своєму локальному офісу, зазначив головний санлікар.

"Але місцевий офіс AstraZeneса вчиняє дуже погано. У них була комунікація з нами з липня 2020 року. Вони гарантували нам швидкі поставки й реєстрацію вакцини, яка буде зареєстрована у світі й в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Останні три тижні ми щодня з ними на контакті. Вони придумують будь-які речі, чому не подавати вакцину на реєстрацію", - сказав Ляшко.

Заступник голови МОЗ зазначив, що міністерству довелося залучити головний офіс ВООЗ і європейське бюро організації для переговорів з AstraZeneса, щоб компанія вплинула на своє українське представництво.

"Питання про те, що відбувається, буде потім більш детально розслідуватися. Поки від них немає заявки, міністерство не може видати свідоцтво про реєстрацію вакцини", - підкреслив головний санітарний лікар.