Український альпініст загинув під час спуску з гори у Грузії

Відомо, що після зриву на сніжному схилі, Анатолій був негайно доставлений на вертольоті до місцевої лікарні, де лікарі й констатували його смерть.

"Наразі робляться зусилля, щоб якомога швидше доставити тіло Анатолія на батьківщину з Грузії", - повідомляє пресслужба.

У Федерації відзначили, що чоловік не вперше брав участь у навчально-тренувальних зборах, неодноразово підкорював вершини у різних куточках країни та самостійно ходив у гори.

Альпініст Анатолій Мрачковський (facebook.com/faiskiev)