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Український альпініст загинув під час спуску з гори у Грузії

Автор: Сергій Пишкін

Український альпініст Анатолій Мрачковський, 1964 року народження загинув внаслідок зриву на сніжному схилі на висоті 3400 метрів. Сходження з вершини Тетнульд відбувалося в рамках навчально-тренувальних зборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Федерації альпінізму і скелелазіння міста Києва.

Відомо, що після зриву на сніжному схилі, Анатолій був негайно доставлений на вертольоті до місцевої лікарні, де лікарі й констатували його смерть.

"Наразі робляться зусилля, щоб якомога швидше доставити тіло Анатолія на батьківщину з Грузії", - повідомляє пресслужба.

У Федерації відзначили, що чоловік не вперше брав участь у навчально-тренувальних зборах, неодноразово підкорював вершини у різних куточках країни та самостійно ходив у гори.

Альпініст Анатолій Мрачковський (facebook.com/faiskiev)

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