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Український альпініст загинув після сходження на гору біла в Грузії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Український альпініст Петро Борис загинув після сходження на гору Тетнульд (Біла гора) в Грузії. Причини його смерті не називаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну скаутську організацію "Пласт".

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Трагічна подія сталася в Грузії", - йдеться в повідомленні.

Альпініст загинув після сходження на гору Тетнульд в регіоні Верхня Сванетія в Грузії. "Загинув після завершення сходження", - уточнили в організації.

Відзначається, що Борис був членом куреня "вовки" і активним учасником пластунських заходів і таборів.

Зараз рідні загиблого організовують перевезення тіла альпініста в Україну. Про дату і місце похорону в організації пообіцяли повідомити пізніше.

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