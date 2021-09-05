Український альпініст загинув після сходження на гору біла в Грузії

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Трагічна подія сталася в Грузії", - йдеться в повідомленні.

Альпініст загинув після сходження на гору Тетнульд в регіоні Верхня Сванетія в Грузії. "Загинув після завершення сходження", - уточнили в організації.

Відзначається, що Борис був членом куреня "вовки" і активним учасником пластунських заходів і таборів.

Зараз рідні загиблого організовують перевезення тіла альпініста в Україну. Про дату і місце похорону в організації пообіцяли повідомити пізніше.