Українським аграріям на замітку: Skoda Octavia отримала салон з цукрових буряків

Skoda у рамках своєї екологічної стратегії почне випуск елементів інтер'єру з перероблених цукрових буряків і очерету. Матеріали на основі органіки з'являться на серійних машинах вже в найближчі роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Skoda.
Інженери Skoda спільно з вченими технічного університету в Ліберці створили новий матеріал з м'якоті цукрових буряків. Текстиль з натуральних волокон і особливий матеріал, схожий з пластиком, застосували на дослідній Skoda Octavia, точніше демонстраційному майданчику на її базі.
Новий матеріал вже запатентований, але власного імені поки не отримав.
У серійному виробництві нові матеріали з'являться тільки в найближчі роки. Але вже сьогодні в салонах серійних Skoda, зокрема на електромобілях Enyaq iV використовується тканина, яка на 70% складається з перероблених пластикових пляшок.
Раніше ми писали, що Mazda оновила свій самий брутальний автомобіль-пікап BT-50. Рестайлінг приніс машині новий турбодизель, який був розроблений спільно з компанією Isuzu.
Також повідомлялося, що КрАЗ створив унікальні причепи для безпілотних самоскидів. Легковий геолокаційний причіп, розроблений на КрАЗі, не має аналогів в Україні.