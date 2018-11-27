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Українських рибалок закликають повернутися з Азовського моря у порти

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 13:56
Українських рибалок закликають повернутися з Азовського моря у порти
Ілюстративне фото (agroinsider/twitter.com)

До них не застосують жодних юридичних чи фактичних обмежень

Міністерство аграрної політики та продовольства, після введення воєнного стану у 10-ти областях, рекомендувало рибалкам повернутися з Азовського моря у порт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook

Як зазначається, Азовське море генерує більшу частину вилову і це вимагає збереження стабільного і зрозумілого режиму риболовства в його водах.

"Станом на вчорашній день рибалкам було рекомендовано в якості застережного заходу повернутися в порт, жодних юридичних чи фактичних обмежень до них не застосовувалось. Ступінь ризику: не визначений", - йдеться в повідомленні. 

Українських рибалок закликають повернутися з Азовського моря у портиНагадаємо, Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.

Крім того, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що у зв’язку із введенням воєнного стану, Україна запроваджує додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об’єктів інфраструктури. 

25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь на ураження по корабельної групи ВМС України. Три корабля українських ВМС захопив російський спецназ. В ході обстрілу судів шість моряків були поранені, троє з них перебувають у лікарні. Всього росіяни затримали 24 українських моряків. 

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