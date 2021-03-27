RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В українських лікарнях перебувають понад 43 тисяч пацієнтів з COVID-19

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у лікарнях проходять лікування від коронавірусу 43 585 осіб. Всього в країні введено 74 927 ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

Він зазначив, що 64 143 лікарняні ліжка забезпечені можливістю надання кисневої терапії.

"Епідемічна ситуація з COVID-19 не дозволяє втрачати жодного дня... Динаміка випадків коронавірусної хвороби у світі знову показує тенденції до зростання", - заявив Ляшко.

Санлікар повідомив, що для порівняння, у Польщі, де останні два дні кількість виявлених випадків знаходиться на рівні 35 тисяч, для госпіталізації виділено 35 444 ліжок, з яких 26 511 зайняті.

Нагадаємо, в Україні за вчора підтвердили ще 17 424 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили у Львівській, Одеській та Київській областях. При цьому 4747 осіб були госпіталізовані через добу.

Також РБК-Україна писало, що станом на 27 березня в країні вже 13 з 24 регіонів потрапили в "червону" зону карантину. Раніше в МОЗ повідомляли, що в разі потрапляння більш ніж половина регіонів країни в "червону" зону можуть ввести локдаун по всій Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України больницагоспитализацияВіктор ЛяшкоКоронавірус
Читайте також
Чернігівська область перейде в "червону" зону з 29 березня
COVID-вакцинація в Україні: за добу зробили майже 18 тисяч щеплень
Прогноз погоди