RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців" на Донбасі, - СБУ

Фото: СБУ (secur.ser.ukraine)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Донбасі українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців". Після ліквідації ЗСУ такої елітної частини "рядові" російські окупанти тепер взагалі бояться воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Туди, де рубіж треба взяти, туди ЧВК-шників он скільки загнали. А толку немає від цих ЧВК-шників! Там вони, всі лягли, ці ЧВК-шники. Це - спецназ підготовлений. Вони всі полягли. Я більше взагалі виходів не бачу із цієї ситуації", - говорить окупант своїй дружині.

Дружина ж у притаманній їй манері радить окупанту відмовитися від служби.

Нагадаємо, СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну. Судячи з його вмісту війська Кадирова повною мірою підтверджують приставку TikTok, що закріпилася за ними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України