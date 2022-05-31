Українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців" на Донбасі, - СБУ

На Донбасі українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців". Після ліквідації ЗСУ такої елітної частини "рядові" російські окупанти тепер взагалі бояться воювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Туди, де рубіж треба взяти, туди ЧВК-шників он скільки загнали. А толку немає від цих ЧВК-шників! Там вони, всі лягли, ці ЧВК-шники. Це - спецназ підготовлений. Вони всі полягли. Я більше взагалі виходів не бачу із цієї ситуації", - говорить окупант своїй дружині.
Дружина ж у притаманній їй манері радить окупанту відмовитися від служби.
Нагадаємо, СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну. Судячи з його вмісту війська Кадирова повною мірою підтверджують приставку TikTok, що закріпилася за ними.
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