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Українські лікарі підрахували, у скільки обійдеться лікування одного хворого на Covid-19

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 06:09
Українські лікарі підрахували, у скільки обійдеться лікування одного хворого на Covid-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лікування одного хворого обійдеться у 5-10 тисяч гривень

Українські медики підрахували, скільки коштує лікування пацієнта, хворого на коронавірус Covid-19. Про це сказав головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, лікування одного хворого обійдеться у 5-10 тисяч гривень.

“Ми в нашому закладі підрахували, що вартість лікування пацієнта, хворого на Covid-19, становить від 5 до 10 тисяч гривень”, - зазначив Тарас Масляк.

Нагадаємо, станом на вечір 1 квітня в Україні підтвердили 794 випадки коронавірусу. За добу захворювання на коронавірус підтвердили 125 українцям. Вилікувалися - 13 людей. Крім того, в Україні до 20 осіб зросла кількість померлих від коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, у Херсоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 у 42-річного чоловіка. З півночі 2 квітня у Херсон закрили на карантин. На в'їзді і виїзді з міста будуть стояти п'ять блокпостів.

Також у Херсонській в області підтвердили три нових випадки COVID-19. Один з них виявився смертельним.

Загалом у світі відомо про 921 020 офіційно підтверджених випадків коронавірусу.

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