Українські військові здобули чергові трофеї. З Кульбакіно їде захоплена техніка окупантів

З Кульбакіно у бік Миколаєва рухається захоплена техніка російських військових. Голова ОДА Віталій Кім попросив не відкривати вогонь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кіма.

"Не панікуйте. Зараз там з Кульбакіно направляється техніка з “Z” - це захоплена техніка нами. Не стріляйте", - заявив Кім.

Нагадаємо, РБК-Україна щоразу оновлює інформацію щодо ситуації у Миколаєві.

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