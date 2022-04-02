Українські військові захопили російську портативну систему супутникового зв'язку "Аурига"

На півночі України ЗСУ захопили нову техніку окупантів. Зокрема, серед них портативна система супутникового зв'язку "Аурига".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Повідомляється, що "Аурига-1.2В" є новітньою системою, що забезпечує швидкісний супутниковий зв'язок.
"Цікаві трофеї українські воїни захопили на півночі України. Зокрема, це і російська портативна система супутникового зв'язку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що систему розробили в Росії у 2014 році.
ЗСУ захопили російську портативну систему супутникового зв'язку "Аурига" (facebook.com/GeneralStaff)
Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області сили спротиву захопили ворожу техніку.
Також ми писали, що у Кривому Розі російські ракети вперше влучили у цивільну інфраструктуру.
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