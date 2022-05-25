Українські військові збили сьогодні вже понад 10 безпілотників

Станом на 16:00 25 травня українські військові збили 11 російських безпілотників. Про один із них розповіли у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Він повідомив, що о 16:00 у небі над Дніпропетровською областю збили російський безпілотник.
"За добу в Україні їх "доліталося" 11 штук. Продовжуємо нищити ворожих розвідників", - написав Резніченко.
Нагадаємо, російські окупанти 24 травня обстріляли населений пункт Миколаївка Дніпропетровської області. При цьому загарбники використовували авіацію.
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