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Українські військові збили черговий російський безпілотник “Орлан-10”

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Неділя 08 травня 2022 14:16
Українські військові збили черговий російський безпілотник “Орлан-10” Фото: збитий безпілотник РФ (ілюстрація) (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: РБК-Україна

Бійці “Закарпатського легіону” збили новітній російський безпілотник “Орлан-10”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду.

“128 бригада збила російський дрон «Орлан-10», який намагався стежити за нашими позиціями й коригувати вогонь ворожої артилерії”, - сказано у повідомленні.

При цьому варто зазначити, що це вже третій знищений “Закарпатським легіоном” безпілотник “Орлан-10”.

Нагадаємо, що 7 травня сили протиповітряної оборони України збили над Одесою російський безпілотник "Форпост". Його вартість оцінюється в сім мільйонів доларів.

Також 6 травня протиповітряна оборона ЗСУ знищила 14 ворожих безпілотних апаратів ворога.

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