Українські військові збили черговий російський безпілотник “Орлан-10”

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду.

При цьому варто зазначити, що це вже третій знищений “Закарпатським легіоном” безпілотник “Орлан-10”.

“128 бригада збила російський дрон «Орлан-10», який намагався стежити за нашими позиціями й коригувати вогонь ворожої артилерії”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що 7 травня сили протиповітряної оборони України збили над Одесою російський безпілотник "Форпост". Його вартість оцінюється в сім мільйонів доларів.

Також 6 травня протиповітряна оборона ЗСУ знищила 14 ворожих безпілотних апаратів ворога.

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