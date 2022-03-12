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Українські військові показали, як Bayraktar спалив ворожий "Ураган" (відео)

Автор: Тетяна Самарук

Російська армія напала на Україну 24 лютого. Відтоді окупанти зазнають втрат. Зокрема, цього разу вони втратили реактивну систему залпового вогню калібру 9П140 "Ураган" внаслідок удару Bayraktar TB2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Зокрема, російська техніка перетворюється у попіл та брухт з колосальними темпами.

"Мордорська армія втратила РСЗО 9П140 "Ураган" внаслідок чергового удару Bayraktar TB2", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомили, що українцям показали нове відео, як Bayraktar знищив російський "Бук".

Також ми писали, що під Києвом бійці тероборони спалили п'ять одиниць техніки окупантів.

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