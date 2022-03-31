Українські військові звільнили місто Вишгород від російських окупантів

Збройні сили України звільнили місто Вишгород у Київській області від російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича на брифінгу в медіацентрі.

"Вишгород уже наш, під контролем. Найближчим часом, як я вже сказав, у нас будуть дуже-дуже хороші новини", сказав Грузевич.

За його словами, зараз місто Вишгород під контролем українських військових.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ вибили ворога з двох сіл у Чернігівській області.

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