Українські військові сподівалися, що Росія почне наступ з Донбасу, - бригадний генерал

Українські захисники вважали, що Росія може почати штурм зі східних областей, залучаючи підрозділи бойовиків "ЛДНР", добровольців та найманців при підтримці РСЗВ дальньої дії та авіації.

"Ми все ж таки думали і, можна сказати, сподівалися, що противник розпочне свої активні бойові дії з окупованої території частини Луганської і Донецької областей... До кінця ми вірили, що наш ворог до широкомасштабної агресії по всіх фронтах, всіх лініях не зайде. Ми сподівалися на краще, але готувалися до найгіршого", - сказав генерал.

Проте Красильников додав, що підрозділи ОК "Північ" були готові до бойових дій, а наступ ворога не був несподіванкою.

"Тобто перший удар, який прийшовся по районах відведення виявився невдалим для противника і ми зберегли основну нашу бойову могутність… і це дозволило нам завдати в ході подальших дій серйозних втрат противнику", - заявив військовий.