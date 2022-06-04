Українські військові сподівалися, що Росія почне наступ з Донбасу, - бригадний генерал

Українські війська до останнього сподівалися, що Росія піде в наступ через Донбас. Проте ЗСУ були готові зустрічати ворога і на півночі України.
Про це заявив бригадний генерал Дмитро Красильников, командир ОТУ "Північ", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Українські захисники вважали, що Росія може почати штурм зі східних областей, залучаючи підрозділи бойовиків "ЛДНР", добровольців та найманців при підтримці РСЗВ дальньої дії та авіації.
"Ми все ж таки думали і, можна сказати, сподівалися, що противник розпочне свої активні бойові дії з окупованої території частини Луганської і Донецької областей... До кінця ми вірили, що наш ворог до широкомасштабної агресії по всіх фронтах, всіх лініях не зайде. Ми сподівалися на краще, але готувалися до найгіршого", - сказав генерал.
Проте Красильников додав, що підрозділи ОК "Північ" були готові до бойових дій, а наступ ворога не був несподіванкою.
"Тобто перший удар, який прийшовся по районах відведення виявився невдалим для противника і ми зберегли основну нашу бойову могутність… і це дозволило нам завдати в ході подальших дій серйозних втрат противнику", - заявив військовий.
Нагадаємо, російські окупаційні війська планують поновити наступ на Слов’янському напрямку. Для цього ворог зібрав 20 БТГ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.