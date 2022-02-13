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Українські військові на Донбасі провели навчання зі стрільбами

Автор: Артур Родивилов

Українські військові провели навчання зі стрільбами в Донецькій області. Бійці відпрацювали умовне знищення ворожих БМП, гармат, груп піхоти та кулеметне обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

ЗСУ провели стрільби з озброєння БМП-2.

Важливим елементом тренувань стало те, що при виконанні вогневого завдання навідники-оператори мінялися місцями з командирами БМП-2.

"У сучасному бою важливим елементом є взаємозамінність всіх членів екіпажу бойової машини піхоти. Кожен має знати роботу свого побратима і, в разі необхідності, виконати його завдання", - зазначив керівник стрільб.

У підсумку підрозділи виконали стрілянину на оцінку "добре".

Нагадаємо, проросійські бойовики з початку 13 лютого чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів позицій ООС втрат серед українських військових немає.

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